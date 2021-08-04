Расстрелы на Майдане: о подозрении сообщили бывшему командиру харьковской роты Беркута

Подозрение об организации террористического акта и умышленных убийств во время событий Евромайдана в Киеве в 2014 году вручено бывшему командиру харьковской роты Беркута. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следствие считает, что подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Киева, организовал совершение подчиненными ему сотрудниками террористического акта. Следствие уверено, что делал он это, чтобы помешать 18 февраля 2014 года массовому движению митингующих с Майдана независимости к Верховной Раде для поддержки голосования за возврат к Конституции 2004 года, а также с целью запугивания населения и влияния на принятие решений объединениями граждан.

По версии следствия, бывший правоохранитель без необходимых оснований и с нарушением законов обеспечил неизбирательное применение беркутовцами спецсредств и огнестрельного оружия. Это привело к убийству троих человек, причинению тяжких телесных повреждений 11 протестующим, повреждений средней тяжести – 59, легких – 129.

Подозреваемому инкриминируют организацию для исполнения явно преступного приказа превышения власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению митингов и демонстраций, умышленных убийств и совершения покушений на убийства, причинения тяжких телесных повреждений.

10 марта 2016 года Подольский райсуд Киева начал разбирательство дела в отношении экс-командира роты харьковского подразделения Беркут Виктора Шаповалова. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в Киеве.

3 октября 2016 года Шаповалов в суде частично признал вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

В декабре 2020 года суд в Харькове восстановил Шаповалова в должности. В МВД заявили, что он в любом случае не будет служить в Нацполиции.

Денис Юдин

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