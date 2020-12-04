Суд восстановил в должности командира роты харьковского "Беркута". МВД обжалует
Харьковский окружной админсуд восстановил в должности командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. МВД будет обжаловать это решение. Об этом в комментарии Суспільному сообщил спикер МВД Артем Шевченко.
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"Ликвидационная комиссия подаст апелляцию на это решение. Если оно таки вступит в законную силу, оно будет выполнено, но таким образом, что он не будет служить в рядах Нацполиции, там таким не место", – сказал Шевченко.
1 декабря Харьковский окружной административный восстановил Шаповалова в должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области. Также суд взыскал 11 000 грн в качестве компенсации за время вынужденного прогула.
- 10 марта 2016 года Подольский райсуд Киева начал разбирательство дела в отношении экс-командира роты харьковского подразделения Беркут Виктора Шаповалова. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в Киеве.
- 3 октября 2016 года Шаповалов в суде частично признал вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.
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