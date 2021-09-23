UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд приговорил Крысина к восьми годам лишения свободы за пытки майдановцев

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 15:15
Суд приговорил Крысина к восьми годам лишения свободы за пытки майдановцев - Фото
Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дарницкий суд Киева признал Юрия Крысина виновным по делу об организации похищения активистов Майдана и пыток 21 января 2014 года, его приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщают в Facebook адвокат потерпевших Павел Дикань и прокурор Юлия Малашич.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По версии следствия, Крысин зимой 2014 года организовывал противодействие активистам Майдана по заказу бизнесмена Алексея Чеботарева, сообщает hromadske. С 10 по 22 января 2014 года он отдыхал за границей, но по телефону отдавал указания и общался с заказчиками, уверена сторона обвинения. В том числе, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко. Крысин вину отрицает.

Суд признал Крысина виновным в пытках, оправдав по остальным статьям из-за истечения срока давности.

Суд приговорил Крысина к восьми годам лишения свободы за пытки майдановцев

Суд приговорил Крысина к восьми годам лишения свободы за пытки майдановцев
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Юрий Крысин похищение титушки майдан пытки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 