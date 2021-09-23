Суд приговорил Крысина к восьми годам лишения свободы за пытки майдановцев

Дарницкий суд Киева признал Юрия Крысина виновным по делу об организации похищения активистов Майдана и пыток 21 января 2014 года, его приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщают в Facebook адвокат потерпевших Павел Дикань и прокурор Юлия Малашич.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По версии следствия, Крысин зимой 2014 года организовывал противодействие активистам Майдана по заказу бизнесмена Алексея Чеботарева, сообщает hromadske. С 10 по 22 января 2014 года он отдыхал за границей, но по телефону отдавал указания и общался с заказчиками, уверена сторона обвинения. В том числе, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко. Крысин вину отрицает.

Суд признал Крысина виновным в пытках, оправдав по остальным статьям из-за истечения срока давности.

В июне 2018 года Крысин был осужден Апелляционным судом Киева к пяти годам тюремного заключения.

В сентябре 2019 года Верховный суд утвердил приговор Крысину.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.