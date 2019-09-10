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Верховный суд огласил решение по делу Крысина

Верховный суд огласил решение по делу Крысина - Фото
Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 17:28

Подозреваемый в убийстве ранее был осужден киевским судом к пяти годам заключения

Верховный суд во вторник огласил решение по кассационной жалобе адвокатов Юрия Крысина, которого ранее осудили за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Коллегия судей решила оставить жалобу адвокатов без рассмотрения. Приговор апелляционного суда Киева от 13 июня 2018 года также остается без изменений. В нем сказано, что 17 февраля 2014 года Крысин получил заказ от неустановленного лица за деньги помешать участникам Евромайдана передвигаться по Киеву. На следующий день Крысин вместе с другими людьми нанес множественные удары битой по туловищу и ногам Веремия. От полученных травм журналист скончался в больнице.

  • Напомним, Крысин был осужден Апелляционным судом Киева к пяти годам тюремного заключения.
  • Ранее СМИ сообщали, что осужденный может выйти на свободу.

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