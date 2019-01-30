Крысин перед убийством Веремия встречался с Иванющенко - СМИ

Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Юрий Крысин - 18 февраля 2014 года, за день до убийства встречался с экс-депутатом от Партии регионов Юрием Иванющенко. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, встреча состоялась около 22:00 возле гостиницы Интерконтиненталь.

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Источник издания утверждает, что эта информация доказана следствием.

По его данным, после встречи с Иванющенко Крысин вернулся на перекресток Владимирской-Большой Житомирской и рассказал своим подчиненным, что у него состоялась встреча, которой он ждал много лет. Потом он добавил: "Все хорошо, остаемся на перекрестке". После этого произошло убийство Веремия.

Адвокат Крысина отрицает факт такой встречи. Он также не подтвердил и не опроверг информацию о знакомстве Крысина с Иванющенко.

"Я сейчас не могу вам этого сказать. Знаю, что с Арменом (Армен Саркисян, - ред.) он был знаком, а по Иванющенко пока не могу сказать. Но они точно не встречались", - сказал адвокат.

13 июня 2018 г Апелляционный суд Киева приговорил Крысина к пяти годам тюрьмы по делу о пособничестве в похищении и пытках участников Майдана.