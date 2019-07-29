Крысин "по договорняку" вскоре может выйти из тюрьмы - Insider

Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин помогает "обелиться" одному из возможных организаторов титушек, которые похищали и убивали участников Майдана - Армену Саркисяну, известному в СМИ как "Армен Горловский". Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах пишет Insider.

Сообщается, что Крысин внезапно отказался от показаний, которые давал против Саркисяна. Речь идет также и о роли последнего в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Крысин ранее говорил, что взял у "авторитета" $20 000 на террор против Евромайдана и платил из этой суммы рядовым титушкам.

Осужденный сейчас утверждает, что оговорил Саркисяна из-за того, что задолжал ему крупную сумму денег и не мог ее вернуть, пишет у себя в Facebook юрист Евгения Закревская.

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"Армен Горловский" скрывается за границей, предположительно в РФ. Источники говорят, что он заинтересован в закрытии дела, так как имеет проблемы с силовиками и "конкурентами" как в РФ, так и Франции, и потому ему небезопасно оставаться в этих странах. В СМИ проходило, что Саркисян - якобы человек Юрия Иванющенко, "Юры Енакиевского".

Полтора года назад Саркисяна задержали во Франции по запросу украинского бюро Интерпола, но отпустили, потому что это якобы был "не тот" Саркисяном.

Как пишет Insider, Крысина в тюрьме посетили некие лица, которые разговаривали с ним о деле Саркисяна.

"Крысину пообещали что-то, что вселяет в него уверенность в очень скором выходе на свободу... Источник утверждает, что поведение Крысина лишь подтверждает эту уверенность: он постоянно хамит, угрожает и насмехается над участниками процесса, кричит и крайне неправдоподобно имитирует проблемы со связью, чем срывает заседания", - цитирует издание свой источник.

Заседание по рассмотрению кассации на приговор Крысину состоится во вторник 30 июля в 10:00 в Верховном суде (ул. Пилипа Орлика 4а).