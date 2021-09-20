Задержан силовик, подозреваемый в убийствах активистов Майдана. Он был в розыске

Офис генпрокурора сообщил о задержании бывшего правоохранителя, подозреваемого в убийстве активистов Революции достоинства в феврале 2014 года. Он скрывался от суда и следствия и был объявлен в розыск после сообщения о подозрении, передает пресс-служба ОГП.

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В ОГП сообщили, что задержанный – бывший сотрудник руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве. В начале сентября ему объявили о подозрении, и он скрывался от суда и следствия.

По данным следствия, в феврале 2014-го силовик выполнял преступный приказ руководства ГУ МВД и превышал власть. Он препятствовал массовому движению митингующих с Майдана к Верховной Раде для поддержки голосования нардепов за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.

В ОГП сообщают, что силовик организовал террористический акт и убийство митингующих. В результате действий подозреваемого погибли три активиста, 14 человек получили тяжкие телесные повреждения, еще 59 – повреждения средней тяжести.

Бывшему силовику инкриминируют организацию теракта по явно преступному приказу, незаконное препятствование проведению митингов, умышленные убийства и законченные покушения на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений и превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

14 июня 2021-го двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.

4 августа бывшему командиру харьковской роты Беркута вручили подозрение в организации террористического акта и умышленных убийств во время событий Евромайдана в Киеве в 2014 году.

6 сентября сообщалось, что в суд передали дело экс-бойца спецотряда Омега, которого подозревают в стрельбе по участникам Революции достоинства в 2014 году.

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Оксана Житнюк

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