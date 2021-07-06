Утопил оружие, из которого Беркут стрелял на Майдане: в суд ушло дело экс-сотрудника МВД

Офис генпрокурора направил в суд дело одного из руководителей департамента борьбы с экономической преступностью МВД. По данным следствия, он уничтожил оружие, из которого сотрудники Беркута расстреливали протестующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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По данным следствия, 23 февраля 2014 года на то время сотрудник МВД непосредственно вывез беркутовцев "черной роты" за пределы Киева, чтобы они избежали уголовной ответственности. Он перевез их в производственное помещение одного из проектных институтов, где им было предоставлено место для укрытия. Утром следующего дня под его контролем беркутовцы группами по два-три человека на такси выехали в направлении Николаева, а часть из них в дальнейшем – за пределы Украины.

Также, говорят в прокуратуре, сотрудник МВД уничтожил орудие совершения преступлений – табельное огнестрельное оружие, а именно: 24 автомата АКМС, одну снайперскую винтовку Драгунова, три ружья Форт-500 и одно ружье Форт-12. Из этого оружия, по версии следствия, стреляли в участников Майдана.

Подозреваемый вместе с командиром ПМОП Беркут, который нес персональную ответственность за оружие, вывезли его для уничтожения: оружие механически разрезалось на части, серийные номера уничтожались.

После этого сотрудник МВД утопил часть уничтоженного оружия в притоке Днепра на Жуковом острове, часть — закопал на берегу, сообщили в ОГП.

Подозреваемому инкриминируются преступления на трем статьям УК: превышение власти, сокрытие тяжких преступлений, незаконное удаление маркировки оружия.

14 июня двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.

Вадим Ребрина

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