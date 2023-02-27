Экс-командира Беркута будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана

Экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Революции достоинства 20 февраля 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, 20 февраля 2014 года в центре Киева милиционеры спецназначения "Беркут" вместе с командиром якобы расстреливали участников мирного протеста из оружия с боевыми припасами.

В результате погибли 48 активистов, еще 90 получили огнестрельные ранения.

В дальнейшем оружие, с помощью которого были совершены преступления, похитили по указанию обвиняемого, после чего его повредили и скрыли. В ходе расследования часть из них была обнаружена и идентифицирована, пишет Офис генпрокурора.

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Подозреваемому инкриминировали препятствование проведению мирных акций протеста, превышение служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, совершение террористического акта, причинение тяжких телесных повреждений, умышленные убийства и законченные покушения на умышленное убийство двоих и более участников акций протеста, а также похищение табельного огнестрельного оружия.

Дело направлено в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре, в связи с укрывательством обвиняемого на территории России и приобретением ее гражданства.

Мілана Головань

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