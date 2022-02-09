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Завершено расследование дела о российских гранатах на Майдане: далее суд

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 14:43
Завершено расследование дела о российских гранатах на Майдане: далее суд - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Госбюро расследований завершило расследование дела о российских гранатах, которые поставляли в Киев для подавления протестов на Майдане в 2014 года, и установило факт растраты госсредств руководителями МВД в то время. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Установлен тип спецсредств. Так, в январе 2014 года в Украину переправили ручные газовые гранаты "Дрейф-2", светошумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", а также ручные дымовые гранаты.

По данным следствия, спецсредства не прошли экспертизу – неизвестно, можно ли было их применять. Гранаты разрешили использовать бойцам Беркута против протестующих на Майдане -"пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести".

Руководителей спецслужб подозревают в растрате 1 млн грн средств из бюджета при растаможке гранат. Их обвиняют по статьям в превышении полномочий, растрате бюджетных средств и препятствованию проведению митингов.

Экс-руководство МВД заочно арестовали.

В 2014 году должность министра МВД занимал Виталий Захарченко, его заместителем был Виктор Ратушняк, департамент материального обеспечения МВД возглавлял Павел Зинов.

Скриншот Facebook
  • 2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.
  • 5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГРБ "очередным обманом всех украинских граждан".
  • В конце ноября ГБР сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления Януковича.

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Яна Катасонова
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