СБУ задержала бывшего беркутовца: "сливал" позиции украинских войск
СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции украинских войск в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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По данным следствия, после 24 февраля прошлого года мужчина начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.
Собранные сведения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере. Женщина передавала полученную информацию своему знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове, сообщили в СБУ.
Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Кроме того, по данным СБУ, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого он просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы.
Во время задержания злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации ДНР.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Сегодня Офис генерального прокурора объявил подозрение командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, который, по данным следствия, отдавал преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов, в частности, Днепра 14 января этого года, в результате ракетного удара по которому погибли 46 человек.
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