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СБУ задержала бывшего беркутовца: "сливал" позиции украинских войск

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 13:18
СБУ задержала бывшего беркутовца:
Фото: СБУ

СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции украинских войск в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, после 24 февраля прошлого года мужчина начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Собранные сведения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере. Женщина передавала полученную информацию своему знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове, сообщили в СБУ.

Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Кроме того, по данным СБУ, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого он просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы.

Во время задержания злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации ДНР.

СБУ задержала бывшего беркутовца: "сливал" позиции украинских войск

СБУ задержала бывшего беркутовца: "сливал" позиции украинских войск

СБУ задержала бывшего беркутовца: "сливал" позиции украинских войск

СБУ задержала бывшего беркутовца: "сливал" позиции украинских войск

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

  • Сегодня Офис генерального прокурора объявил подозрение командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, который, по данным следствия, отдавал преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов, в частности, Днепра 14 января этого года, в результате ракетного удара по которому погибли 46 человек.
Вадим Ребрина
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война сбу беркут
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