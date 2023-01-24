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Командиру оккупантов, отдавшему приказ ударить по Днепру, объявили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 12:57
Командиру оккупантов, отдавшему приказ ударить по Днепру, объявили о подозрении - Фото
Днепр, 14.01.2022 (фото - ДнепрОВА)

Офис генерального прокурора объявил подозрение командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, который, по данным следствия, отдавал преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов, в частности, Днепра 14 января этого года, в результате ракетного удара по которому погибли 46 человек.

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Также оккупант отдавал приказы о ракетных обстрелах торгового центра "Амстор" в Кременчуге и Сергеевки в Одесской области.

"Следствию известно, что при всех этих обстрелах использовались сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, задача которых - топить авианосные группы противника. Эти ракеты тяжелые и неточные, они отклоняются от цели на сотни метров", - отметили в ОГП.

Читайте также: Воздушные силы о Днепре: Экипаж Ту-22М3 знал, что бить ракетой Х-22 по городу — терроризм

Вадим Ребрина
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