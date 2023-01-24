Командиру оккупантов, отдавшему приказ ударить по Днепру, объявили о подозрении
Офис генерального прокурора объявил подозрение командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, который, по данным следствия, отдавал преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов, в частности, Днепра 14 января этого года, в результате ракетного удара по которому погибли 46 человек.
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Также оккупант отдавал приказы о ракетных обстрелах торгового центра "Амстор" в Кременчуге и Сергеевки в Одесской области.
"Следствию известно, что при всех этих обстрелах использовались сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, задача которых - топить авианосные группы противника. Эти ракеты тяжелые и неточные, они отклоняются от цели на сотни метров", - отметили в ОГП.
- 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25.
- В Днепре ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, разрушила подъезд жилого дома.
- Количество погибших уже возросло до 46 человек.
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