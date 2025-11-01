Кучма объяснил, почему взял в свою команду предателей Табачника и Медведчука

Дмитрий Табачник и Виктор Медведчук были эффективными бюрократами и вели себя как государственники, заявил второй президент

Леонид Кучма (Фото: Stringer/EPA)

Второй президент Леонид Кучма в подборе кадров делал акцент на эффективности и профессионализме. Об этом он рассказал в интервью BBC, комментируя попадание в его команду предателей Виктора Медведчука и Дмитрия Табачника.

Кучма рассказал, что когда он занял должность премьера, Табачник уже был в пресс-службе секретариата правительства.

"Потом он помогал мне в том, что сейчас называют "электоральными технологиями", ведь я был не политиком, а ракетно-космическим конструктором", — сказал он

По словам Кучмы, тогда Табачник работал профессионально и эффективно, поэтому после победы на президентских выборах он назначил его руководителем своей администрации. Однако новой должностью он начал постепенно злоупотреблять, и когда в 1996 году тогдашний президент получил доказательства этого, то уволил его.

"С Медведчуком я познакомился во времена его депутатства. В начале 2000-го он был одним из лидеров "бархатной революции" в Верховной Раде, когда от ее руководства навсегда были отстранены представители лево-коммунистического лагеря. А еще у Медведчука была репутация ведущего юриста", — пояснил Кучма.

Он отметил, что когда после парламентских выборов 2002 года возникла потребность в новом руководителе АП, то выбрал именно Медведчука. Кучма считал, что выходец из депутатского корпуса мог стать эффективным в налаживании сотрудничества с Радой.

"Повторюсь: в подборе кадров я делал акцент на эффективности и профессионализме. Табачник и Медведчук отвечали этим критериям: они были эффективными бюрократами и вели себя и высказывались в моем присутствии как государственники – иначе я бы их не держал возле себя", – подчеркнул Кучма.

Для него была неожиданной и неприятной "антиукраинская эволюция" Медведчука и Табачника. Но дальнейшая прямая "измена" шоком для Кучмы не стала, потому что была уже ожидаемой и логичной.

"Я прекратил любое общение с обоими за много лет до полномасштабного вторжения. А теперь просто вычеркнул их из своей памяти и жизни", – резюмировал он.