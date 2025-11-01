Кучма пояснив, чому взяв до своєї команди зрадників Табачника й Медведчука
Другий президент Леонід Кучма у підборі кадрів робив акцент на ефективності та професійності. Про це він розповів у інтерв’ю BBC, коментуючи потрапляння у його команду зрадників Віктора Медведчука та Дмитра Табачника.
Кучма розповів, що коли він обійняв посаду прем'єра, Табачник уже був у пресслужбі секретаріату уряду.
"Потім він допомагав мені у тому, що зараз звуть "електоральними технологіями", адже я був не політиком, а ракетно-космічним конструктором", – сказав він
За словами Кучми, тоді Табачник працював професійно та ефективно, тож після перемоги на президентських виборах він призначив його керівником своєї адміністрації. Однак новою посадою він почав поступово зловживати, і коли у 1996 році тодішній президент отримав докази цього, то звільнив його.
"З Медведчуком я познайомився за часів його депутатства. На початку 2000-го він був одним із лідерів "оксамитової революції" у Верховній Раді, коли від її керівництва назавжди були усунені представники ліво-комуністичного табору. А ще у Медведчука була репутація провідного юриста", – пояснив Кучма.
Він зазначив, що коли після парламентських виборів 2002 року виникла потреба у новому керівнику АП, то обрав саме Медведчука. Кучма вважав, що виходець із депутатського корпусу міг стати ефективним у налагодженні співпраці з Радою.
"Повторюсь: у підборі кадрів я робив акцент на ефективності та професійності. Табачник і Медведчук відповідали цим критеріям: вони були ефективними бюрократами та поводилися і висловлювались у моїй присутності як державники – інакше я б їх не тримав біля себе", – наголосив Кучма.
Для нього була несподіваною та неприємною "антиукраїнська еволюція" Медведчука й Табачника. Але подальша пряма "зрада" шоком для Кучми не стала, бо була вже очікуваною і логічною.
"Я припинив будь-яке спілкування з обома за багато років до повномасштабного вторгнення. А тепер просто викреслив їх зі своєї пам'яті та життя", – резюмував він.
- 22 вересня 2023 року Україна передала Росії Медведчука в обмін на 200 військовослужбовців, захоплених у полон у Маріуполі.
- У березні 2024 року Табачника заочно засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду, пособництво Росії та воєнні злочини.
