Азарова будут судить за работу на РФ и фейки об убийствах в Буче, грозит до 12 лет

По данным ОГП, бывшего премьер-министра, с 2014 года скрывающегося на территории РФ, будут судить за призывы к свержению власти в Украине

Николай Азаров (Фото: скриншот)

Бывшего премьер-министра Николая Азарова будут судить за информационную помощь России и призывы к свержению власти. По данным Офиса генпрокурора, он называет события в Буче 2022 года "фейком". Служба безопасности Украины завершила расследование. По данным СБУ, сейчас обвинительный акт направлен в суд, ему грозит наказание до 12 лет заключения.

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ОГП прямо не называет имя эксчиновника, но судя по описанию уголовного производства и фото, речь идет о Николае Азарове.

По данным правоохранителей, экс-премьер-министр Украины, который с 2014 года скрывается на территории России от начала большой войны и до настоящего времени, используя российские медиа, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Россией.

В правоохранительном органе отметили, что мужчина называет события в Буче 2022 года "фейком", а также призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти и уверяет, что "специальная операция Владимира Путина спасла Донецк от захвата, предупредив эту трагедию".

Кроме того, правоохранители заявили, что эксчиновник регулярно участвует в эфирах российских пропагандистских каналов. По информации, он пропагандирует российские нарративы и проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию Украины.

В частности, в видеозаписях, которые были размещены на Youtube-канале "Иная правда" и порталах российских медиа, экс-чиновник оправдывает вооруженную агрессию России и оккупацию части территории Украины, отметили правоохранители.

Его обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По материалам СБУ, Азарову грозит 12 лет тюрьмы. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

В октябре 2021 года суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене по делу о соглашении 2010 года между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

В декабре 2022-го было завершено расследование в отношении Януковича и Азарова по делу базы армии РФ в Крыму – следствие пришло к выводу, что экспрезидент и экс-премьер нарушили Конституцию и закон Украины о международных договорах.

1 ноября 2023 года премьер-министру Азарову сообщили о новом подозрении по трем статьям.

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