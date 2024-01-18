Азарова будут судить за работу на РФ и фейки об убийствах в Буче, грозит до 12 лет
В правоохранительном органе отметили, что мужчина называет события в Буче 2022 года "фейком", а также призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти и уверяет, что "специальная операция Владимира Путина спасла Донецк от захвата, предупредив эту трагедию".
Кроме того, правоохранители заявили, что эксчиновник регулярно участвует в эфирах российских пропагандистских каналов. По информации, он пропагандирует российские нарративы и проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию Украины.
В частности, в видеозаписях, которые были размещены на Youtube-канале "Иная правда" и порталах российских медиа, экс-чиновник оправдывает вооруженную агрессию России и оккупацию части территории Украины, отметили правоохранители.
Его обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
По материалам СБУ, Азарову грозит 12 лет тюрьмы. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
- В октябре 2021 года суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене по делу о соглашении 2010 года между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.
- В декабре 2022-го было завершено расследование в отношении Януковича и Азарова по делу базы армии РФ в Крыму – следствие пришло к выводу, что экспрезидент и экс-премьер нарушили Конституцию и закон Украины о международных договорах.
- 1 ноября 2023 года премьер-министру Азарову сообщили о новом подозрении по трем статьям.
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