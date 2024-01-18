Азарова судитимуть за роботу на РФ та фейки про вбивства в Бучі, загрожує до 12 років
Микола Азаров (Фото: скриншот)
Колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова судитимуть за інформаційну допомогу Росії та заклики до повалення влади. За даними Офісу генпрокурора, він називає події в Бучі 2022 року "фейком". Служба безпеки України завершила розслідування. За даними СБУ, наразі обвинувальний акт скеровано до суду, йому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.
ОГП прямо не називає ім'я ексчиновника, але судячи з опису кримінального провадження та фото, йдеться про Миколу Азарова.
За даними правоохоронців, експрем'єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території Росії, від початку великої війни й до теперішнього часу, використовуючи російські медіа, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Росією.

У правоохоронному органі зазначили, що чоловік називає події в Бучі 2022 року "фейком", а також закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади й запевняє, що "спеціальна операція Володимира Путіна врятувала Донецьк від захоплення, попередивши цю трагедію".

Окрім цього, правоохоронці заявили, що ексчиновник регулярно бере участь у ефірах російських пропагандистських каналів. За інформацією, він пропагує російські наративи та проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.

Зокрема у відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, ексчиновник виправдовує збройну агресію Росії та окупацію частини території України, зазначили правоохоронці.

Його обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України). 

За матеріалами СБУ, Азарову загрожує 12 років тюрми. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

  • У жовтні 2021-го суд заочно заарештував Азарова за підозрою в держзраді у справі про угоду 2010 року між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
  • У грудні 2022-го було завершено розслідування щодо Януковича та Азарова у справі бази армії РФ у Криму – слідство дійшло висновку, що експрезидент і експрем'єр порушили Конституцію та закон України про міжнародні договори.
  • 1 листопада 2023 року колишньому прем'єр-міністру Азарову повідомили про нову підозру за трьома статтями.

Дивіться також: СБУ: Київська чиновниця працювала на Азарова, готувала його виступи для росТБ – відео

сбуволодимир путінпропагандаМикола Азаровбучаколаборантиофіс генерального прокурора