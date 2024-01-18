Азарова судитимуть за роботу на РФ та фейки про вбивства в Бучі, загрожує до 12 років
У правоохоронному органі зазначили, що чоловік називає події в Бучі 2022 року "фейком", а також закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади й запевняє, що "спеціальна операція Володимира Путіна врятувала Донецьк від захоплення, попередивши цю трагедію".
Окрім цього, правоохоронці заявили, що ексчиновник регулярно бере участь у ефірах російських пропагандистських каналів. За інформацією, він пропагує російські наративи та проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.
Зокрема у відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, ексчиновник виправдовує збройну агресію Росії та окупацію частини території України, зазначили правоохоронці.
Його обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
За матеріалами СБУ, Азарову загрожує 12 років тюрми. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
- У жовтні 2021-го суд заочно заарештував Азарова за підозрою в держзраді у справі про угоду 2010 року між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
- У грудні 2022-го було завершено розслідування щодо Януковича та Азарова у справі бази армії РФ у Криму – слідство дійшло висновку, що експрезидент і експрем'єр порушили Конституцію та закон України про міжнародні договори.
- 1 листопада 2023 року колишньому прем'єр-міністру Азарову повідомили про нову підозру за трьома статтями.
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