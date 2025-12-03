Азарова заочно засудили в Україні до 15 років за держзраду та інші злочини

Микола Азаров (Фото: ресурс окупантів)

Колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова в Україні заочно засудили на 15 років з конфіскацією майна. Про це повідомила Служба безпеки України.

Експрем’єра визнали винним за чотирма статтями:

→ державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

→ дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою;

→ посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

→ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Він отримав заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією слідства, Азаров, переховуючись за межами України, активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля.

Серед іншого, він регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах російських пропагандистів. Під час виступів колишній чиновник виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України й розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію.

Для розповсюдження фейків Азаров використовує власні канали в Telegram та на YouTube, а також особисті сторінки у соцмережах.

В СБУ стверджують, що адмініструванням ресурсів експрем’єра та підготовкою провокативних публікацій займалася його помічниця – колишня чиновниця однієї із районних адміністрацій Києва.

Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів. Перед відправленням йому "тез" для виступів та публікацією дописів жінка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до Москви й працює на Азарова.

Одній з його помічниць суд заочно призначив 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У жовтні 2023 року СБУ заочно повідомила про нову підозру Азарову та заявила про викриття у Києві чиновниці, яка навіть під час повномасштабної війни готувала його виступи для російського пропагандистського телебачення.

У січні 2024 року стало відомо, що СБУ завершила розслідування щодо Азарова – обвинувальний акт було скеровано до суду.