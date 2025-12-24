Садовый о своей безопасности: Если кто-то хочет сделать тебе беду, это вопрос только суммы
Мэр Львова Андрей Садовый убежден, что если кто-то захочет навредить человеку, то "это вопрос только суммы денег". Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.
У городского головы Львова спросили, в какой степени он чувствует себя в опасности после обнаружения у него устройства для прослушивания и после убийства в городе языковеда Ирины Фарион и народного депутата Андрея Парубия.
"Мы все ходим под Богом", - ответил Садовый, вспомнив убийство во Львове сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Он добавил, что хорошо, что нападавшего удалось задержать.
"У меня было много сложных ситуаций: и в дом стреляли из гранатомета, и гранаты бросали во двор, и на улице нападали. Что я могу? Ходить в шлеме, жить в бронированной капсуле? Если кто-то хочет сделать тебе беду, это вопрос только суммы денег", - подчеркнул Садовый.
- Вечером 19 июля 2024 года выстрелили в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она умерла в больнице - ей было 60 лет. Фарион была политиком, преподавателем и языковедом.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Им оказался житель Днепра.
- Парубия убили 30 августа 2025 года во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета, выпустив около восьми пуль. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа.
