Садовый о своей безопасности: Если кто-то хочет сделать тебе беду, это вопрос только суммы

Городской голова Львова подвергся нескольким нападениям - в его дом стреляли из гранатомета и бросали гранаты во двор

Андрей Садовый (Фото: Telegram-канал городского головы)

Мэр Львова Андрей Садовый убежден, что если кто-то захочет навредить человеку, то "это вопрос только суммы денег". Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

У городского головы Львова спросили, в какой степени он чувствует себя в опасности после обнаружения у него устройства для прослушивания и после убийства в городе языковеда Ирины Фарион и народного депутата Андрея Парубия.

"Мы все ходим под Богом", - ответил Садовый, вспомнив убийство во Львове сотрудника Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Он добавил, что хорошо, что нападавшего удалось задержать.

"У меня было много сложных ситуаций: и в дом стреляли из гранатомета, и гранаты бросали во двор, и на улице нападали. Что я могу? Ходить в шлеме, жить в бронированной капсуле? Если кто-то хочет сделать тебе беду, это вопрос только суммы денег", - подчеркнул Садовый.