Садовий про свою безпеку: Якщо хтось хоче зробити тобі біду, це питання тільки суми
Мер Львова Андрій Садовий переконаний, що якщо хтось захоче зашкодити людині, то "це питання тільки суми грошей". Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.
У міського голови Львова запитали, в якій мірі він відчуває себе у небезпеці після виявлення у нього пристрою для прослуховування та після вбивства у місті мовознавиці Ірини Фаріон і народного депутата Андрія Парубія.
"Ми всі ходимо під Богом", – відповів Садовий, згадавши вбивство у Львові співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Він додав, що добре, що нападника вдалося затримати.
"Я мав багато складних ситуацій: і в будинок стріляли з гранатомета, і гранати кидали на подвір’я, і на вулиці нападали. Що я можу? Ходити в шоломі, жити в броньованій капсулі? Якщо хтось хоче зробити тобі біду, це питання тільки суми грошей", – наголосив Садовий.
- Увечері 19 липня 2024 року вистрілили у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. Фаріон була політикинею, викладачкою й мовознавицею.
- 25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Ним виявився мешканець Дніпра.
- Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль. У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа.
