Садовий про свою безпеку: Якщо хтось хоче зробити тобі біду, це питання тільки суми

Міський голова Львова зазнав кілька нападів - в його будинок стріляли з гранатомета й кидали гранати на подвір'я

Андрій Садовий (Фото: Telegram-канал міського голови)

Мер Львова Андрій Садовий переконаний, що якщо хтось захоче зашкодити людині, то "це питання тільки суми грошей". Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

У міського голови Львова запитали, в якій мірі він відчуває себе у небезпеці після виявлення у нього пристрою для прослуховування та після вбивства у місті мовознавиці Ірини Фаріон і народного депутата Андрія Парубія.

"Ми всі ходимо під Богом", – відповів Садовий, згадавши вбивство у Львові співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Він додав, що добре, що нападника вдалося затримати.

"Я мав багато складних ситуацій: і в будинок стріляли з гранатомета, і гранати кидали на подвір’я, і на вулиці нападали. Що я можу? Ходити в шоломі, жити в броньованій капсулі? Якщо хтось хоче зробити тобі біду, це питання тільки суми грошей", – наголосив Садовий.