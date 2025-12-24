Садовий про відновлення авіасполучення: Технічно це можливо, Ізраїль має такий досвід

Мер Львова заявив про необхідність політичної волі та виконання певних умов для відновлення польотів з України

Аеропорт Львова (Фото: Depositphotos)

Мер Львова Андрій Садовий допустив відновлення авіасполучення із міста під час війни. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

Час від часу виникає питання відкриття авіасполучення з України. Найчастіше у цьому контексті згадуються Львів або Ужгород.

Садовий переконаний, що під час дії воєнного стану це рішення "потребує дуже сильної волі керівництва держави".

"Технічно це можливо, Ізраїль має такий досвід", – акцентував мер Львова.

Водночас він додав, що має бути політичне рішення і мають бути виконані певні умови.