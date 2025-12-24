Садовий про відновлення авіасполучення: Технічно це можливо, Ізраїль має такий досвід
Мер Львова Андрій Садовий допустив відновлення авіасполучення із міста під час війни. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.
Час від часу виникає питання відкриття авіасполучення з України. Найчастіше у цьому контексті згадуються Львів або Ужгород.
Садовий переконаний, що під час дії воєнного стану це рішення "потребує дуже сильної волі керівництва держави".
"Технічно це можливо, Ізраїль має такий досвід", – акцентував мер Львова.
Водночас він додав, що має бути політичне рішення і мають бути виконані певні умови.
Авіасполучення в Україні повністю закрито з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Воно залишається закритим майже чотири роки, хоча обговорюється поступове відновлення польотів із певних аеропортів (наприклад, Львів) після значного посилення протиповітряної оборони або припинення вогню.
- 7 листопада 2024 року страховий брокер Marsh McLennan заявив, що польоти з одного з українських аеропортів можуть відновитися на початку 2025 року.
- У грудні українська авіакомпанія SkyUp повідомила про відновлення регулярних рейсів. Вона тепер базується в Кишиневі.
- 12 лютого 2025 року Reuters писало, що Wizz Air збирається повернутися в Україну одразу після припинення вогню.
Коментарі (0)