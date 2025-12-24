Садовий про відновлення авіасполучення: Технічно це можливо, Ізраїль має такий досвід
Мер Львова Андрій Садовий допустив відновлення авіасполучення із міста під час війни. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

Час від часу виникає питання відкриття авіасполучення з України. Найчастіше у цьому контексті згадуються Львів або Ужгород.

Садовий переконаний, що під час дії воєнного стану це рішення "потребує дуже сильної волі керівництва держави".

"Технічно це можливо, Ізраїль має такий досвід", – акцентував мер Львова.

Водночас він додав, що має бути політичне рішення і мають бути виконані певні умови.

Авіасполучення в Україні повністю закрито з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Воно залишається закритим майже чотири роки, хоча обговорюється поступове відновлення польотів із певних аеропортів (наприклад, Львів) після значного посилення протиповітряної оборони або припинення вогню.

