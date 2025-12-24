Садовый о возобновлении авиасообщения: Технически это возможно, Израиль имеет такой опыт
Аэропорт Львова (Фото: Depositphotos)

Мэр Львова Андрей Садовый допустил возобновление авиасообщения из города во время войны. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

Время от времени возникает вопрос открытия авиасообщения из Украины. Чаще всего в этом контексте упоминаются Львов или Ужгород.

Садовый убежден, что во время действия военного положения это решение "требует очень сильной воли руководства государства".

"Технически это возможно, Израиль имеет такой опыт", – акцентировал мэр Львова.

В то же время он добавил, что должно быть политическое решение и должны быть выполнены определенные условия.

СПРАВКА

Авиасообщение в Украине полностью закрыто с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России. Оно остается закрытым почти четыре года, хотя обсуждается постепенное возобновление полетов из определенных аэропортов (например, Львов) после значительного усиления противовоздушной обороны или прекращения огня.

