Садовый о возобновлении авиасообщения: Технически это возможно, Израиль имеет такой опыт
Мэр Львова Андрей Садовый допустил возобновление авиасообщения из города во время войны. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.
Время от времени возникает вопрос открытия авиасообщения из Украины. Чаще всего в этом контексте упоминаются Львов или Ужгород.
Садовый убежден, что во время действия военного положения это решение "требует очень сильной воли руководства государства".
"Технически это возможно, Израиль имеет такой опыт", – акцентировал мэр Львова.
В то же время он добавил, что должно быть политическое решение и должны быть выполнены определенные условия.
Авиасообщение в Украине полностью закрыто с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России. Оно остается закрытым почти четыре года, хотя обсуждается постепенное возобновление полетов из определенных аэропортов (например, Львов) после значительного усиления противовоздушной обороны или прекращения огня.
- 7 ноября 2024 года страховой брокер Marsh McLennan заявил, что полеты из одного из украинских аэропортов могут возобновиться в начале 2025 года.
- В декабре украинская авиакомпания SkyUp сообщила о возобновлении регулярных рейсов. Она теперь базируется в Кишиневе.
- 12 февраля 2025 года Reuters писало, что Wizz Air собирается вернуться в Украину сразу после прекращения огня.
Комментарии (0)