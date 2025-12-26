СБУ: У центрі Києва іноземець намагався вбити офіцера української розвідки – відео

СБУ заявила, що "на гарячому" затримала "кілера", який вже дістав пістолет і прицілився у військового ГУР у столичному закладі

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання у Києві іноземця, який намагався вбити офіцера Головного управління розвідки.

Спецслужба стверджує, що провела багатоетапну спецоперацію і викрила чоловіка, який мав намір здійснити вбивство воїна ГУР у центральній частині столиці.

"Співробітники СБУ затримали кілера "на гарячому", коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, замах здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Його завербували у рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Telegram-каналах.

За інструкцією росіян, чоловік, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для конспірації зв’язку з ФСБ.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної "цілі", її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.

За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли $50 000 та легалізацію в одній із країн ЄС.

На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів із ФСБ.

Йому оголошено про підозри за статтями про закінчений замах на умисне вбивство, пособництво державі-агресору і незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Іноземця заарештовано, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.