Вбивство Парубія. СБУ знайшла пістолет, а підозрюваний здавав РФ дані про армію

Правоохоронці знайшли нові докази у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Підозрюваному оголосили нову підозру – у державній зраді, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Служба безпеки України знайшла пістолет Макарова з глушником, який підозрюваний помістив у схованку після вбивства нардепа. Також СБУ знайшла відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та "звітує" про це своєму кураторові з Росії.

Розслідування встановило, що саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію Парубія. Експертиза довела, що саме з цієї зброї стріляли в нардепа, а також на пістолеті знайшли сліди ДНК кілера.

За попередніми даними, знайдену зброю надалі планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України.

Генпрокурор зазначив, що окрім навмисного вбивства підозрюваному інкримінують нові статті: державну зраду та виправдання збройної агресії РФ. Слідство встановило, що чоловік діяв на користь спецслужб ворога:

→ передавав дані про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України;

→ надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності;

→ публічно виправдовував агресію Росії та заперечував факт війни, яка розпочалася у 2014 році.

Раніше фігуранту повідомляли про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та навмисному вбивстві. Слідство встановило, що він тривалий час готувався до вбивства нардепа – збирав інформацію про маршрути та місця перебування, отримав зброю від ворога та вісім разів "холоднокровно" вистрелив у Парубія.

"Слідчі дії тривають. Ми зосереджені на повному встановленні всіх обставин злочинів, а також на виявленні можливих співучасників і джерел координації дій підозрюваного", – наголосив Кравченко.

Схованка зброї у лісі (Фото: СБУ)

Зброя зі схованки (Фото: СБУ)