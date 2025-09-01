Вбивство Андрія Парубія: затриманому чоловіку вручили підозру – фото

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

У понеділок, 1 вересня, було оголошено про підозру чоловіку, якого вночі затримали у межах розслідування кримінального провадження про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі стверджують, що підозру вручили 52-річному львів’янину. Чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, що вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Готується клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.