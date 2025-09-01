Вбивство Андрія Парубія: затриманому чоловіку вручили підозру – фото
У понеділок, 1 вересня, було оголошено про підозру чоловіку, якого вночі затримали у межах розслідування кримінального провадження про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
У прокуратурі стверджують, що підозру вручили 52-річному львів’янину. Чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.
Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, що вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".
Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.
Готується клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета – невідомий випустив близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 серпня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
