У Нацполіції оприлюднили фото затриманого чоловіка, якого розшукували за вбивство Парубія

Чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа, затримали у Хмельницькій області

Андрій Парубій (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Голова Національної поліції України Іван Вигівський оприлюднив фото затриманого чоловіка, якого розшукували за вбивство народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Очільник Нацполіції опублікував фото в Facebook.

За словами Вигівського, 30 серпня у Сихівському районі Львова затриманий замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по Парубію, здійснивши вісім пострілів.

У Службі безпеки України раніше повідомили, що чоловіка, якого розшукували за вбивство Парубія, затримали у Хмельницькій області.

Правоохоронцям протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід чоловіка, а протягом 36 годин – затримати.