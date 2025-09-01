У Нацполіції оприлюднили фото затриманого чоловіка, якого розшукували за вбивство Парубія
Голова Національної поліції України Іван Вигівський оприлюднив фото затриманого чоловіка, якого розшукували за вбивство народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Очільник Нацполіції опублікував фото в Facebook.
За словами Вигівського, 30 серпня у Сихівському районі Львова затриманий замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по Парубію, здійснивши вісім пострілів.
У Службі безпеки України раніше повідомили, що чоловіка, якого розшукували за вбивство Парубія, затримали у Хмельницькій області.
Правоохоронцям протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід чоловіка, а протягом 36 годин – затримати.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. В нього стріляли з пістолета – невідомий випустив близько восьми куль.
- Одразу після цього правоохоронці оголосили у Львові спецоперацію "Сирена" для пошуку вбивці.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не виключають російського сліду.
- 1 вересня Зеленський повідомив, що правоохоронці затримали чоловіка, якого розшукували за вбивство Парубія.
