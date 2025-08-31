Вбивство Парубія. В держохороні повідомили, за чию безпеку та в який термін відповідають

Державна охорона надається певним посадовим особам під час перебування на посаді та рік після цього

Андрій Парубій (Фото: .facebook.com/andriy.parubiy)

Вбитий 30 серпня ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій не входив до переліку осіб, які мають право на державну охорону. Про це повідомили в Управлінні державної охорони, однак не прокоментували заяви щодо того, що він звертався з таким проханням пів року тому.

Як зазначили в управлінні, на державну охорону в місцях постійного і тимчасового перебування мають право:

→ голова ВРУ, його перший заступник та просто заступник;

→ прем’єр-міністр та перший віцепрем'єр-міністр;

→ голови Конституційного та Верховного судів;

→ міністри закордонних справ та оборони;

→ генпрокурор;

Протягом строку повноважень зазначених у статті шостій закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" також забезпечується безпека членів сімей цих посадовців, які проживають разом із ними або їх супроводжують

"Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них", – повідомили в управлінні держохорони та зазначили, що виконують завдання виключно в рамках чинного законодавства.

30 серпня нардеп від Євросолідарності Володимир Ар'єв, заявляв, що за пів року до вбивства Парубій звертався з заявою про надання йому охорони, але йому відмовили. Відомо, що він покинув посаду голови ВРУ у 2019 році.