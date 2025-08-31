Убийство Парубия. В госохране сообщили, за чью безопасность и в какой срок отвечают
Убитый 30 августа экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий не входил в перечень лиц, имеющих право на государственную охрану. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны, однако не прокомментировали заявления о том, что он обращался с такой просьбой полгода назад.
Как отметили в управлении, на государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания имеют право:
→ председатель ВРУ, его первый заместитель и просто заместитель;
→ премьер-министр и первый вице-премьер-министр;
→ председатели Конституционного и Верховного судов;
→ министры иностранных дел и обороны;
→ генпрокурор;
В течение срока полномочий указанных в статье шестой закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" также обеспечивается безопасность членов семей этих должностных лиц, проживающих вместе с ними или их сопровождающих
"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного года, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении их", – сообщили в управлении госохраны и отметили, что выполняют задачи исключительно в рамках действующего законодательства.
30 августа нардеп от Евросолидарности Владимир Арьев, заявлял, что за полгода до убийства Парубий обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, но ему отказали. Известно, что он покинул пост председателя ВРУ в 2019 году.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета. На происшествие отреагировали президент Зеленский, действующий спикер Рады Стефанчук, глава МВД Клименко и другие. Мэр Львова попросил журналистов пока не обращаться за дополнительными комментариями.
- Сразу после этого правоохранители объявили во Львове спецоперацию "Сирена" для поиска убийцы.
- Президент Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа, однако связи с Фарион не видят.
Комментарии (0)