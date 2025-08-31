Убийство Парубия. В госохране сообщили, за чью безопасность и в какой срок отвечают

Государственная охрана предоставляется определенным должностным лицам во время пребывания в должности и год после этого

Андрей Парубий (Фото: .facebook.com/andriy.parubiy)

Убитый 30 августа экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий не входил в перечень лиц, имеющих право на государственную охрану. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны, однако не прокомментировали заявления о том, что он обращался с такой просьбой полгода назад.

Как отметили в управлении, на государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания имеют право:

→ председатель ВРУ, его первый заместитель и просто заместитель;

→ премьер-министр и первый вице-премьер-министр;

→ председатели Конституционного и Верховного судов;

→ министры иностранных дел и обороны;

→ генпрокурор;

В течение срока полномочий указанных в статье шестой закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" также обеспечивается безопасность членов семей этих должностных лиц, проживающих вместе с ними или их сопровождающих

"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного года, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении их", – сообщили в управлении госохраны и отметили, что выполняют задачи исключительно в рамках действующего законодательства.

30 августа нардеп от Евросолидарности Владимир Арьев, заявлял, что за полгода до убийства Парубий обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, но ему отказали. Известно, что он покинул пост председателя ВРУ в 2019 году.