Убийство Андрея Парубия: задержанному мужчине вручили подозрение – фото

52-летнему львовянину инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

В понедельник, 1 сентября, было объявлено о подозрении мужчине, которого ночью задержали в рамках расследования уголовного производства об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В прокуратуре утверждают, что подозрение вручили 52-летнему львовянину. Мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал сообщение о подозрении по этому делу. По его словам, "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его жительства и пребывания.

Готовится ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.