Убийство Андрея Парубия: задержанному мужчине вручили подозрение – фото
В понедельник, 1 сентября, было объявлено о подозрении мужчине, которого ночью задержали в рамках расследования уголовного производства об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
В прокуратуре утверждают, что подозрение вручили 52-летнему львовянину. Мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал сообщение о подозрении по этому делу. По его словам, "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".
В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его жительства и пребывания.
Готовится ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – неизвестный выпустил около восьми пуль.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа.
- В ночь на 1 августа стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
