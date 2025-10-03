Вбивство Парубія. СБУ: Підозрюваний діяв на замовлення Росії
Затриманий у справі про вбивство нардепа, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія отримав підозру у державній зраді – за даними Служби безпеки України, фігурант діяв на замовлення країни-агресора РФ. Про це повідомила пресслужба відомства.
Згідно з матеріалами слідства, понад рік тому підозрюваного, який мешкав у Львові, завербували російські спецслужбісти – і з того часу він отримував ворожі завдання й звітував загарбникам про їх виконання.
Зокрема, чоловік спочатку відстежувати та передавав росіянам локації Сил оборони, а також намагався встановити час і напрямки, за якими рухаються залізничні ешелони з пальним, повідомила СБУ.
"Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину", – розповіли у відомстві.
Там зауважили, що для виконання "замовлення" Москви чоловік відстежував розклад дня й маршрути пересування нардепа і водночас готував план своєї втечі за кордон після здійснення вбивства.
Однак, зазначила СБУ, правоохоронцям вдалося запобігти виїзду фігуранта та затримати його на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.
На підставі зібраних доказів відомство повідомило чоловіку про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Наразі фігурант перебуває під вартою.
Раніше, на початку вересня, убивство Парубія перекваліфікували за статтями про незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя нардепа, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.
- 10 вересня Львівська облпрокуратура повідомила, що правоохоронці не знайшли зброю, з якої було скоєно вбивство Парубія.
- 1 жовтня президент Зеленський посмертно надав нардепу звання Героя України.
