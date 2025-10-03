Вбивство Парубія. СБУ: Підозрюваний діяв на замовлення Росії

Андрій Парубій (Фото: Facebook політика)

Затриманий у справі про вбивство нардепа, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія отримав підозру у державній зраді – за даними Служби безпеки України, фігурант діяв на замовлення країни-агресора РФ. Про це повідомила пресслужба відомства.

Згідно з матеріалами слідства, понад рік тому підозрюваного, який мешкав у Львові, завербували російські спецслужбісти – і з того часу він отримував ворожі завдання й звітував загарбникам про їх виконання.

Зокрема, чоловік спочатку відстежувати та передавав росіянам локації Сил оборони, а також намагався встановити час і напрямки, за якими рухаються залізничні ешелони з пальним, повідомила СБУ.

"Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину", – розповіли у відомстві.

Там зауважили, що для виконання "замовлення" Москви чоловік відстежував розклад дня й маршрути пересування нардепа і водночас готував план своєї втечі за кордон після здійснення вбивства.

Однак, зазначила СБУ, правоохоронцям вдалося запобігти виїзду фігуранта та затримати його на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

На підставі зібраних доказів відомство повідомило чоловіку про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі фігурант перебуває під вартою.

Раніше, на початку вересня, убивство Парубія перекваліфікували за статтями про незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя нардепа, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.