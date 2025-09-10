Прокуратура: Зброю, з якої було скоєно вбивство Парубія, не знайдено

Пошуки пістолета, з якого стріляли у нардепа у Львові 30 серпня, тривають

Андрій Парубій (Фото: Facebook-акаунт нардепа)

Наразі правоохоронці не знайшли зброю, з якої було скоєно вбивство народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними відомства, у мережі поширюється інформація щодо нібито знайденого пістолета, з якого було вбито депутата.

"Зброю, з якої скоєно вбивство народного депутата України, наразі не знайдено, пошуки тривають", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура закликала представників медіа та громадськість користуватися виключно перевіреною офіційною інформацією.