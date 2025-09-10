Прокуратура: Зброю, з якої було скоєно вбивство Парубія, не знайдено
Наразі правоохоронці не знайшли зброю, з якої було скоєно вбивство народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.
За даними відомства, у мережі поширюється інформація щодо нібито знайденого пістолета, з якого було вбито депутата.
Читайте також
"Зброю, з якої скоєно вбивство народного депутата України, наразі не знайдено, пошуки тривають", – йдеться у повідомленні.
Прокуратура закликала представників медіа та громадськість користуватися виключно перевіреною офіційною інформацією.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- Того самого дня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю.
- 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного, водночас правоохоронці перекваліфікували провадження.
Коментарі (0)