Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: він визнав свою провину
Підозрюваному у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради, народного депутата від Європейської Солідарності Андрія Парубія обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Він визнав свою провину, повідомило з зали суду медіа hromadske.
Фігуранта відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.
Сам підозрюваний, 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков, не заперечував проти цього рішення.
До початку засідання він відкинув повідомлення, що його шантажували російські спецслужби через тіло загиблого сина. Фігурант також заперечив, що безпосередньо працював з окупантами.
Підозрюваний назвав свої дії "помстою українській владі". На запитання про те, що Парубій був в опозиції, він не відповів.
Також фігурант заявив, що чекає якнайшвидшого вироку для себе, аби його обміняли на військовополонених і він міг знайти тіло сина.
На запитання, чому він обрав убити саме Парубія, той відповів, що політик "був поруч".
"Якщо б я жив у Вінниці, значить, був би Пєтя (ймовірно, йдеться про п'ятого президента Петра Порошенка. – Ред.)", – заявив чоловік.
Максимально фігуранту загрожує 15 років тюрми.
- Одним із найвідоміших результатів Парубія на посаді спікера є ухвалення закону про функціонування української мови у 2019-му.
- Політика вбили 30 серпня 2025 року у Франківському районі Львова – замаскований під кур'єра чоловік випустив у нього близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Того ж дня фігуранту оголосили про підозру – чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю. У Нацполіції заявили, що підготовка до вбивства тривала не один місяць.
- 2 вересня у Львові проходить похорон Парубія.
