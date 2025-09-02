Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: він визнав свою провину

Андрій Парубій (Фото: Facebook політика)

Підозрюваному у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради, народного депутата від Європейської Солідарності Андрія Парубія обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Він визнав свою провину, повідомило з зали суду медіа hromadske.

Фігуранта відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Сам підозрюваний, 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков, не заперечував проти цього рішення.

До початку засідання він відкинув повідомлення, що його шантажували російські спецслужби через тіло загиблого сина. Фігурант також заперечив, що безпосередньо працював з окупантами.

Підозрюваний назвав свої дії "помстою українській владі". На запитання про те, що Парубій був в опозиції, він не відповів.

Також фігурант заявив, що чекає якнайшвидшого вироку для себе, аби його обміняли на військовополонених і він міг знайти тіло сина.

На запитання, чому він обрав убити саме Парубія, той відповів, що політик "був поруч".

"Якщо б я жив у Вінниці, значить, був би Пєтя (ймовірно, йдеться про п'ятого президента Петра Порошенка. – Ред.)", – заявив чоловік.

Максимально фігуранту загрожує 15 років тюрми.