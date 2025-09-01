Підготовка до вбивства Парубія тривала не один місяць – поліція
Підготовка до вбивства народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія тривала не один місяць. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
"Цей злочин не був спонтанним, він ретельно спланований. Ми вважаємо, що підготовка тривала не один місяць – і підхід, і відхід підозрюваного готували заздалегідь", – сказав Нєбитов.
Інформації про можливих спільників стрільця наразі немає.
Під час цього брифінгу Нєбитов також повідомив, що підозрюваний у вбивстві Парубія планував виїхати за межі України.
Водночас Нєбитов уточнив, що підозрюваний – мешканець Львова, який "мав певні обставини, за яких вчинилося вбивство". Чоловік не мав постійного місця роботи й підробляв на випадкових заробітках.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. В нього стріляли з пістолета – невідомий випустив близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- 1 вересня затриманому оголосили про підозру. Чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.
