Підготовка до вбивства Парубія тривала не один місяць – поліція

Андрій Нєбитов (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

Підготовка до вбивства народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія тривала не один місяць. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"Цей злочин не був спонтанним, він ретельно спланований. Ми вважаємо, що підготовка тривала не один місяць – і підхід, і відхід підозрюваного готували заздалегідь", – сказав Нєбитов.

Інформації про можливих спільників стрільця наразі немає.

Під час цього брифінгу Нєбитов також повідомив, що підозрюваний у вбивстві Парубія планував виїхати за межі України.

Водночас Нєбитов уточнив, що підозрюваний – мешканець Львова, який "мав певні обставини, за яких вчинилося вбивство". Чоловік не мав постійного місця роботи й підробляв на випадкових заробітках.