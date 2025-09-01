Підозрюваний у вбивстві Парубія планував виїхати за кордон – поліція
Затриманий у Хмельницькій області чоловік, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, ймовірно, планував виїхати за межі України. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
"Ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі незаконно виїхати за межі нашої України", – сказав Нєбитов, коментуючи місце затримання чоловіка у Хмельницькій області.
Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет додав, що ця інформація наразі перевіряється.
Водночас Нєбитов уточнив, що підозрюваний – мешканець Львова, він "мав певні обставини, за яких вчинилося вбивство". Чоловік не мав постійного місця роботи й підробляв на випадкових заробітках.
1 вересня затриманому оголосили про підозру. Чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.
Готується клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета – невідомий випустив близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
