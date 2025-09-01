Підозрюваний у вбивстві Парубія планував виїхати за кордон – поліція

Львів'янина, підозрюваного у вбивстві нардепа, затримали у Хмельницькій області в ніч проти 1 вересня

Андрій Нєбитов (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

Затриманий у Хмельницькій області чоловік, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, ймовірно, планував виїхати за межі України. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"Ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі незаконно виїхати за межі нашої України", – сказав Нєбитов, коментуючи місце затримання чоловіка у Хмельницькій області.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет додав, що ця інформація наразі перевіряється.

Водночас Нєбитов уточнив, що підозрюваний – мешканець Львова, він "мав певні обставини, за яких вчинилося вбивство". Чоловік не мав постійного місця роботи й підробляв на випадкових заробітках.

1 вересня затриманому оголосили про підозру. Чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю.

Готується клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.