В полиции считают, что подозреваемый в убийстве Парубия планировал выехать за границу
Андрей Небытов (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

Задержанный в Хмельницкой области мужчина, которого подозревают в убийстве народного депутата Андрея Парубия, вероятно, планировал выехать за пределы Украины. Об этом на брифинг сообщил заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

"Мы не исключаем того, что человек намеревался дальше незаконно выехать за пределы нашей Украины", – сказал Небытов, комментируя место задержания мужчины в Хмельницкой области.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет добавил, что эта информация сейчас проверяется.

В то же время Небытов уточнил, что подозреваемый – житель Львова, он "имел определенные обстоятельства, при которых совершилось убийство". Мужчина не имел постоянного места работы и подрабатывал на случайных заработках.

1 сентября задержанному объявили о подозрении. Мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Готовится ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

