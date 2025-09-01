Подготовка к убийству Парубия длилась не один месяц – полиция
Подготовка к убийству народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия длилась не один месяц. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.
"Это преступление не было спонтанным, оно тщательно спланировано. Мы считаем, что подготовка длилась не один месяц – и подход, и уход подозреваемого готовили заранее", – сказал Небытов.
Информации о возможных сообщниках стрелка пока нет.
Во время этого брифинга Небытов также сообщил, что подозреваемый в убийстве Парубия планировал выехать за пределы Украины.
В то же время Небытов уточнил, что подозреваемый – житель Львова, который "имел определенные обстоятельства, при которых совершилось убийство". Мужчина не имел постоянного места работы и подрабатывал на случайных заработках.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – неизвестный выпустил около восьми пуль.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российский след.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- 1 сентября задержанному объявили о подозрении. Мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
