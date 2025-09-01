Подготовка к убийству Парубия длилась не один месяц – полиция

Информации о возможных сообщниках задержанного пока нет

Андрей Небытов (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

Подготовка к убийству народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия длилась не один месяц. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

"Это преступление не было спонтанным, оно тщательно спланировано. Мы считаем, что подготовка длилась не один месяц – и подход, и уход подозреваемого готовили заранее", – сказал Небытов.

Информации о возможных сообщниках стрелка пока нет.

Во время этого брифинга Небытов также сообщил, что подозреваемый в убийстве Парубия планировал выехать за пределы Украины.

В то же время Небытов уточнил, что подозреваемый – житель Львова, который "имел определенные обстоятельства, при которых совершилось убийство". Мужчина не имел постоянного места работы и подрабатывал на случайных заработках.