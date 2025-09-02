У Львові проходить похорон Андрія Парубія – трансляція наживо
У Львові відбувається чин похорону колишнього спікера Верховної Ради, народного депутата від Європейської Солідарності Андрія Парубія. Трансляцію з місця проводить Суспільне.
Похорон розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра.
"Люди почали збиратися на території храму більш ніж за годину до початку. Віддати шану нардепу прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів'яни", – передає Суспільне.
О 13:30 на площі Ринок почнеться загальноміська церемонія прощання з політиком.
Парубія поховають на Личаківському кладовищі.
- Одним із найвідоміших результатів Парубія на посаді спікера є ухвалення закону про функціонування української мови у 2019-му.
- Політика вбили 30 серпня 2025 року у Франківському районі Львова – невідомий випустив у нього близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Того ж дня фігуранту оголосили про підозру – чоловіку інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю. У Нацполіції заявили, що підготовка до вбивства тривала не один місяць.
