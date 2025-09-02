У Львові відбувається чин похорону колишнього спікера Верховної Ради, народного депутата від Європейської Солідарності Андрія Парубія. Трансляцію з місця проводить Суспільне.

Похорон розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра.

"Люди почали збиратися на території храму більш ніж за годину до початку. Віддати шану нардепу прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів'яни", – передає Суспільне.

О 13:30 на площі Ринок почнеться загальноміська церемонія прощання з політиком.

Парубія поховають на Личаківському кладовищі.