Во Львове проходит похорон бывшего спикера Верховной Рады, народного депутата от Европейской Солидарности Андрея Парубия. Трансляцию с места проводит Суспильне.

Похороны начались в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра.

"Люди начали собираться на территории храма более чем за час до начала. Отдать дань уважения нардепу пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и львовяне", – передает Суспильне.

В 13:30 на площади Рынок начнется общегородская церемония прощания с политиком.

Парубия похоронят на Лычаковском кладбище.