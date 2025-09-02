Во Львове проходят похороны Андрея Парубия – трансляция вживую
Во Львове проходит похорон бывшего спикера Верховной Рады, народного депутата от Европейской Солидарности Андрея Парубия. Трансляцию с места проводит Суспильне.
Похороны начались в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра.
"Люди начали собираться на территории храма более чем за час до начала. Отдать дань уважения нардепу пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и львовяне", – передает Суспильне.
В 13:30 на площади Рынок начнется общегородская церемония прощания с политиком.
Парубия похоронят на Лычаковском кладбище.
- Одним из самых известных результатов Парубия на посту спикера является принятие закона о функционировании украинского языка в 2019-м.
- Политика убили 30 августа 2025 года во Франковском районе Львова – неизвестный выпустил в него около восьми пуль.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа.
- В ночь на 1 сентября правоохранители сообщили о задержании мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. В тот же день фигуранту объявили о подозрении – мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. В Нацполиции заявили, что подготовка к убийству длилась не один месяц.
