Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: он признал свою вину
Андрей Парубий (Фото: Facebook политика)

Подозреваемому в убийстве бывшего спикера Верховной Рады, народного депутата от Европейской Солидарности Андрея Парубия избрали меру пресечения – содержание под стражей. Он признал свою вину, сообщило из зала суда медиа hromadske.

Фигуранта отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Сам подозреваемый, 52-летний львовянин Михаил Сцельников, не возражал против этого решения.

До начала заседания он отверг сообщения, что его шантажировали российские спецслужбы из-за тела погибшего сына. Фигурант также отрицает, что непосредственно работал с оккупантами.

Подозреваемый назвал свои действия "местью украинской власти". На вопрос о том, что Парубий был в оппозиции, он не ответил.

Также фигурант заявил, что ждет скорейшего приговора для себя, чтобы его обменяли на военнопленных и он мог найти тело сына.

На вопрос, почему он выбрал убить именно Парубия, тот ответил, что политик "был рядом".

"Если бы я жил в Виннице, значит, был бы Петя (вероятно, речь идет о пятом президенте Петре Порошенко. – Ред.)", – заявил мужчина.

Максимально фигуранту грозит 15 лет тюрьмы.

