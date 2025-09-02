Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: он признал свою вину
Подозреваемому в убийстве бывшего спикера Верховной Рады, народного депутата от Европейской Солидарности Андрея Парубия избрали меру пресечения – содержание под стражей. Он признал свою вину, сообщило из зала суда медиа hromadske.
Фигуранта отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Сам подозреваемый, 52-летний львовянин Михаил Сцельников, не возражал против этого решения.
До начала заседания он отверг сообщения, что его шантажировали российские спецслужбы из-за тела погибшего сына. Фигурант также отрицает, что непосредственно работал с оккупантами.
Подозреваемый назвал свои действия "местью украинской власти". На вопрос о том, что Парубий был в оппозиции, он не ответил.
Также фигурант заявил, что ждет скорейшего приговора для себя, чтобы его обменяли на военнопленных и он мог найти тело сына.
На вопрос, почему он выбрал убить именно Парубия, тот ответил, что политик "был рядом".
"Если бы я жил в Виннице, значит, был бы Петя (вероятно, речь идет о пятом президенте Петре Порошенко. – Ред.)", – заявил мужчина.
Максимально фигуранту грозит 15 лет тюрьмы.
- Одним из самых известных результатов Парубия на посту спикера является принятие закона о функционировании украинского языка в 2019-м.
- Политик был убит 30 августа 2025 года во Франковском районе Львова – замаскированный под курьера мужчина выпустил в него около восьми пуль.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российский след.
- В ночь на 1 сентября правоохранители сообщили о задержании мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. В тот же день фигуранту объявили о подозрении – мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. В Нацполиции заявили, что подготовка к убийству шла не один месяц.
- 2 сентября во Львове проходят похороны Парубия.
