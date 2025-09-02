Провадження про вбивство Андрія Парубія перекваліфікували
Дії чоловіка, підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, перекваліфіковано. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.
З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування доручила здійснювати слідчим Служби безпеки України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
1 вересня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного без права на заставу.
