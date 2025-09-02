Провадження про вбивство Андрія Парубія перекваліфікували

Андрій Парубій (Фото: Facebook-акаунт нардепа)

Дії чоловіка, підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, перекваліфіковано. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування доручила здійснювати слідчим Служби безпеки України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

1 вересня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.