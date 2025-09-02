Производство об убийстве Андрея Парубия переквалифицировали

Андрей Парубий (Фото: Facebook-аккаунт нардепа)

Действия мужчины, подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия, переквалифицированы. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

С учетом собранных доказательств правовую квалификацию уголовного правонарушения изменили на незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью.

Учитывая это, прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования поручила осуществлять следователям Службы безопасности Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

1 сентября задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.