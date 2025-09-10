Прокуратура: Оружие, из которого было совершено убийство Парубия, не найдено
На данный момент правоохранители не нашли оружие, из которого было совершено убийство народного депутата Андрея Парубия. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
По данным ведомства, в сети распространяется информация о якобы найденном пистолете, из которого был убит депутат.
"Оружие, из которого совершено убийство народного депутата Украины, пока не найдено, поиски продолжаются", — говорится в сообщении.
Прокуратура призвала представителей медиа и общественность пользоваться исключительно проверенной официальной информацией.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета, выпустив около восьми пуль.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- В тот же день задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
- 2 сентября суд во Львове арестовал подозреваемого, в то же время правоохранители переквалифицировали производство.
