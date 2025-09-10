Прокуратура: Оружие, из которого было совершено убийство Парубия, не найдено
Андрей Парубий (Фото: Facebook-аккаунт нардепа)

На данный момент правоохранители не нашли оружие, из которого было совершено убийство народного депутата Андрея Парубия. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным ведомства, в сети распространяется информация о якобы найденном пистолете, из которого был убит депутат.

Читайте также
"Человек чрезвычайной порядочности". Во Львове застрелили Парубия – первые версии и реакции

"Оружие, из которого совершено убийство народного депутата Украины, пока не найдено, поиски продолжаются", — говорится в сообщении.

Прокуратура призвала представителей медиа и общественность пользоваться исключительно проверенной официальной информацией.

Читайте также
Убийство Парубия: Россия не перестреляет всех, кого сделала врагами, но попытается
андрей парубийоружиеубийствопрокуратура