Зеленський присвоїв Парубію звання Героя України посмертно
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо присвоєння посмертно колишньому спікеру парламенту Андрію Парубію звання Героя України. Про це повідомив глава держави.
В указі йдеться, що звання присвоїли за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність.
Зеленський також підписав укази про присвоєння звання Герой України Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку.
18 вересня депутати Верховної Ради звернулися до Зеленського щодо присвоєння Парубію звання Героя України.
Відповідний депутатський запит до глави держави підтримали 230 парламентарів. Один депутат висловився "проти".
11 вересня петиція до президента про присвоєння Парубію звання Героя України набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів. Станом на 18 вересня петицію підтримали 25 873 людей.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- Того самого дня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю.
- 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного, водночас правоохоронці перекваліфікували провадження.
