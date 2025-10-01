Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины посмертно
Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении посмертно бывшему спикеру парламента Андрею Парубию звание Героя Украины. Об этом сообщил глава государства.
В указе говорится, что звание присвоили за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность.
Зеленский также подписал указы о присвоении звания Герой Украины Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.
18 сентября депутаты Верховной Рады обратились к Зеленскому о присвоении Парубию звания Героя Украины.
Соответствующий депутатский запрос к главе государства поддержали 230 парламентариев. Один депутат высказался "против".
11 сентября петиция к президенту о присвоении Парубию звания Героя Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей. По состоянию на 18 сентября петицию поддержали 25 873 человека.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета, выпустив около восьми пуль.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- В тот же день задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
- 2 сентября суд во Львове арестовал подозреваемого, в то же время правоохранители переквалифицировали производство.
