Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины посмертно

Андрей Парубий (Фото: Facebook-аккаунт нардепа)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении посмертно бывшему спикеру парламента Андрею Парубию звание Героя Украины. Об этом сообщил глава государства.

В указе говорится, что звание присвоили за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность.

Зеленский также подписал указы о присвоении звания Герой Украины Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.

18 сентября депутаты Верховной Рады обратились к Зеленскому о присвоении Парубию звания Героя Украины.

Соответствующий депутатский запрос к главе государства поддержали 230 парламентариев. Один депутат высказался "против".

11 сентября петиция к президенту о присвоении Парубию звания Героя Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей. По состоянию на 18 сентября петицию поддержали 25 873 человека.