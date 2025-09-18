Рада обратилась к Зеленскому относительно присвоения Парубию звания Героя Украины

230 депутатов поддержали запрос к президенту о награждении Андрея Парубия высшей государственной наградой

На заседании в четверг, 18 сентября, депутаты Верховной Рады обратились к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении бывшему спикеру парламента Андрею Парубию звания Героя Украины. Об этом стало известно из трансляции заседание ВРУ.

Депутаты просят президента предоставить Парубию, убитому в конце августа во Львове, звание Героя Украины посмертно. Инициаторами выступили 67 парламентариев.

Соответствующий депутатский запрос к главе государства поддержали 230 парламентариев. Один депутат высказался "против".

11 сентября петиция к президенту о присвоении Парубию звания Героя Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей. По состоянию на 18 сентября петицию поддержали 25 873 человека.

Автор петиции – Дмитрий Лавранюк. Он утверждает, что Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украине, защите ее суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов.

"Его последовательная проукраинская позиция, преданность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшую государственную награду – звание Героя Украины", – говорится в тексте петиции.