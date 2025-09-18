Рада обратилась к Зеленскому относительно присвоения Парубию звания Героя Украины
На заседании в четверг, 18 сентября, депутаты Верховной Рады обратились к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении бывшему спикеру парламента Андрею Парубию звания Героя Украины. Об этом стало известно из трансляции заседание ВРУ.
Депутаты просят президента предоставить Парубию, убитому в конце августа во Львове, звание Героя Украины посмертно. Инициаторами выступили 67 парламентариев.
Соответствующий депутатский запрос к главе государства поддержали 230 парламентариев. Один депутат высказался "против".
11 сентября петиция к президенту о присвоении Парубию звания Героя Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей. По состоянию на 18 сентября петицию поддержали 25 873 человека.
Автор петиции – Дмитрий Лавранюк. Он утверждает, что Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украине, защите ее суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов.
"Его последовательная проукраинская позиция, преданность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшую государственную награду – звание Героя Украины", – говорится в тексте петиции.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета, выпустив около восьми пуль.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- В тот же день задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
- 2 сентября суд во Львове арестовал подозреваемого, в то же время правоохранители переквалифицировали производство.
