Рада звернулася до Зеленського щодо присвоєння Парубію звання Героя України
На засіданні у четвер, 18 вересня, депутати Верховної Ради звернулися до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння колишньому спікеру парламенту Андрію Парубію звання Героя України. Про це стало відомо з трансляції засідання ВРУ.
Депутати просять президента надати Парубію, вбитому наприкінці серпня у Львові, звання Героя України посмертно. Ініціаторами виступили 67 парламентарів.
Відповідний депутатський запит до глави держави підтримали 230 парламентарів. Один депутат висловився "проти".
11 вересня петиція до президента про присвоєння Парубію звання Героя України набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів. Станом на 18 вересня петицію підтримали 25 873 людей.
Автор петиції – Дмитро Лавранюк. Він стверджує, що Парубій усе своє життя присвятив служінню Україні, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013-2014 років.
"Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду – звання Героя України", – йдеться в тексті петиції.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- Того самого дня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю.
- 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного, водночас правоохоронці перекваліфікували провадження.
Коментарі (0)