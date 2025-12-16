Убийство Парубия. СБУ нашла пистолет, а подозреваемый сдавал РФ данные об армии

Правоохранители нашли новые доказательства по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Подозреваемому объявили новое подозрение – в государственной измене, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Служба безопасности Украины нашла пистолет Макарова с глушителем, который подозреваемый поместил в тайник после убийства нардепа. Также СБУ нашла видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из России.

Расследование установило, что именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужбистов на ликвидацию Парубия. Экспертиза доказала, что именно из этого оружия стреляли в нардепа, а также на пистолете нашли следы ДНК киллера.

По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины.

Генпрокурор отметил, что кроме умышленного убийства подозреваемому инкриминируют новые статьи: государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ. Следствие установило, что мужчина действовал в пользу спецслужб врага:

→ передавал данные о размещении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины;

→ предоставлял разведывательные материалы для координации диверсионной деятельности;

→ публично оправдывал агрессию России и отрицал факт войны, которая началась в 2014 году.

Ранее фигуранту сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Следствие установило, что он долгое время готовился к убийству нардепа – собирал информацию о маршрутах и местах пребывания, получил оружие от врага и восемь раз "хладнокровно" выстрелил в Парубия.

"Следственные действия продолжаются. Мы сосредоточены на полном установлении всех обстоятельств преступлений, а также на выявлении возможных соучастников и источников координации действий подозреваемого", – подчеркнул Кравченко.

Тайник оружия в лесу (Фото: СБУ)

Оружие из тайника (Фото: СБУ)