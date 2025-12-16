Убийство Парубия. СБУ нашла пистолет, а подозреваемый сдавал РФ данные об армии

Правоохранители нашли новые доказательства по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Подозреваемому объявили новое подозрение – в государственной измене, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Служба безопасности Украины нашла пистолет Макарова с глушителем, который подозреваемый поместил в тайник после убийства нардепа. Также СБУ нашла видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из России.

Читайте также
Нет места, чтобы спрятаться. Как Украина выиграет войну политических убийств на территории России

Расследование установило, что именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужбистов на ликвидацию Парубия. Экспертиза доказала, что именно из этого оружия стреляли в нардепа, а также на пистолете нашли следы ДНК киллера.

По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины.

Генпрокурор отметил, что кроме умышленного убийства подозреваемому инкриминируют новые статьи: государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ. Следствие установило, что мужчина действовал в пользу спецслужб врага:

→ передавал данные о размещении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины;

→ предоставлял разведывательные материалы для координации диверсионной деятельности;

→ публично оправдывал агрессию России и отрицал факт войны, которая началась в 2014 году.

Ранее фигуранту сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Следствие установило, что он долгое время готовился к убийству нардепа – собирал информацию о маршрутах и местах пребывания, получил оружие от врага и восемь раз "хладнокровно" выстрелил в Парубия.

"Следственные действия продолжаются. Мы сосредоточены на полном установлении всех обстоятельств преступлений, а также на выявлении возможных соучастников и источников координации действий подозреваемого", – подчеркнул Кравченко.

Убийство Парубия. СБУ нашла пистолет, а подозреваемый сдавал РФ данные об армии
Тайник оружия в лесу (Фото: СБУ)
Убийство Парубия. СБУ нашла пистолет, а подозреваемый сдавал РФ данные об армии
Тайник оружия в лесу (Фото: СБУ)
Убийство Парубия. СБУ нашла пистолет, а подозреваемый сдавал РФ данные об армии
Оружие из тайника (Фото: СБУ)
андрей парубийубийствосбугенпрокурор