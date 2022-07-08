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Экс-глава МИД уверен, что Украину ждет "молниеносное" вступление в НАТО, но после войны

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 14:14
Экс-глава МИД уверен, что Украину ждет
Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина может вступить в НАТО по ускоренной процедуре. Об этом он сказал в интервью НВ.

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Климкин назвал быстрое вступление в НАТО Швеции и Финляндии без дополнительных процедур "классным прецедентом".

Экс-глава МИД считает, что процесс подготовки к вступлению в НАТО Украины "уже практически начался", так как происходит перевооружение ВСУ и переход на натовские стандарты.

На уточняющий вопрос о том, может Украина вступить в Альянс по ускоренной процедуре, Климкин ответил: "Об ускоренном вступлении можем 100% говорить. Конечно, во время войны НАТО не будет делать никаких резких движений… Я думаю, что давайте вступать без каких-либо формальностей, готовиться к вступлению, а потом, когда момент придет, все будет так же молниеносно, это всем абсолютно понятно".

Он подчеркнул, что есть много сценариев, как это может произойти – когда, при каких условиях, будут ли страны НАТО ждать падения путинского режима.

  • 29 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. Теперь приглашение должны ратифицировать парламенты 30 стран-членов НАТО. Швеция и Финляндия изменили свое мнение по поводу членства в Альянсе после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Читайте также: Украинцы все больше за вступление в НАТО, поддержка вхождения в ЕС немного падает: опрос

Оксана Житнюк
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нато павел климкин
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