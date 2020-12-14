UA

Экс-глава милиции АРК просил уменьшить залог для выхода из СИЗО. Суд увеличил его в 13 раз

14.12.2020, 22:53
Экс-глава милиции АРК просил уменьшить залог для выхода из СИЗО. Суд увеличил его в 13 раз - Фото
Николай Федорян (фото - ru.krymr.com)

В Херсоне апелляционный суд отклонил просьбу подозреваемого в госизмене экс-замначальника ГУ МВД в Крыму Николая Федоряна в уменьшении размера залога в 1,5 млн грн, увеличив его в 13 раз. Об этом Центру журналистских расследований сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Адвокат Федоряна подал ходатайство об уменьшении назначенного ранее залога в сумме 1,537 грн.

Херсонский апелляционный суд не только отказался уменьшить сумму, но увеличил ее до 21,18 млн грн. Федорян будет оставаться под стражей до 5 января 2021 года.

Постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу сразу после оглашения.

  • 9 ноября 2020 г Федоряна задержали на админгранице с Крымом. По данным прокуратуры, он помогал оккупантам при незаконных обысках у крымских татар ("дело Хизб ут-Тахрир") и этапировании их в места заключения. Ему предъявили подозрение по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111).
  • В тот же день суд избрал экс-милиционеру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере почти 1,6 млн грн.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Крым госизмена николай федорян

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 