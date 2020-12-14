Экс-глава милиции АРК просил уменьшить залог для выхода из СИЗО. Суд увеличил его в 13 раз

В Херсоне апелляционный суд отклонил просьбу подозреваемого в госизмене экс-замначальника ГУ МВД в Крыму Николая Федоряна в уменьшении размера залога в 1,5 млн грн, увеличив его в 13 раз. Об этом Центру журналистских расследований сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

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Адвокат Федоряна подал ходатайство об уменьшении назначенного ранее залога в сумме 1,537 грн.

Херсонский апелляционный суд не только отказался уменьшить сумму, но увеличил ее до 21,18 млн грн. Федорян будет оставаться под стражей до 5 января 2021 года.

Постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу сразу после оглашения.

9 ноября 2020 г Федоряна задержали на админгранице с Крымом. По данным прокуратуры, он помогал оккупантам при незаконных обысках у крымских татар ("дело Хизб ут-Тахрир") и этапировании их в места заключения. Ему предъявили подозрение по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111).

В тот же день суд избрал экс-милиционеру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере почти 1,6 млн грн.

Вадим Ребрина

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