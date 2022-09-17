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Экс-глава Мюнхенской конференции предложил альтернативу гарантиям безопасности для Украины

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17.09.2022, 13:56
Экс-глава Мюнхенской конференции предложил альтернативу гарантиям безопасности для Украины - Фото
Фото: EPA

Немецкий дипломат, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Украина сама может обеспечить собственную безопасность, если Запад продолжит поддерживать ее армию после войны. Об этом он сказал в интервью Немецкой волне.

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"В конце этой войны, если Киев не проиграет, а теперь я уверен, что этого не произойдет, Украина будет иметь самую сильную и самую опытную армию в Европе. Украине, которая к тому моменту будет пребывать в ужасном экономическом состоянии, мы, западные союзники, можем помочь сохранить армию, которая будет насчитывать 400 000 – 500 000 военнослужащих, обладать современным вооружением, включая основные танки западного образца и пр. Это лучшая гарантия безопасности, которую Украина может иметь", – сказал Ишингер.

Он напомнил, что Израиль не является членом НАТО и не имеет письменных гарантий безопасности даже со стороны США, но не боится нападения, потому что у него есть значительные возможности защиты своей территории.

"Это очень затратно – поддерживать боеспособность такой большой армии, как украинская, включая поставки большого количества техники, боеприпасов и пр., доступ к спутниковой системе разведки США. А также не забываем о большом числе военнослужащих, службу которых тоже необходимо оплачивать. Мы можем помочь Украине поддерживать этот уровень боеспособности, чтобы таким образом сдержать новое вторжение", – сказал Ишингер.

Он не отрицает вариант с гарантиями, о которых просит Украина, но ему кажется, "что все, что не является гарантиями НАТО, не будет рассматриваться в Москве как достойное доверия".

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Андрій Водяний
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Вольфганг Ишингер война Мюнхенская конференция гарантии безопасности
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