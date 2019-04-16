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16.04.2019, 18:25

Экс-глава Полтавской ОГА судится с Порошенко и Гройсманом

Экс-глава Полтавской ОГА судится с Порошенко и Гройсманом - Фото
Валерий Головко (фото - личный Facebook)

Валерий Головко в судах оспаривает свое увольнение

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Бывший глава Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко подал в Касационный административный суд из-за своего увольнения на президента Петра Порошенко.

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Кроме того, он подал иск в Окружной административный суд Киева против премьер-министра Владимира Гройсмана. Иск также касается его увольнения, сообщает Судебная власть Украины.

Головко требует признать противоправными действия премьера – его предложение от 13 марта правительству уволить главу Полтавской ОГА.

Суд сейчас принимает решение об открытии производства.

12 марта Порошенко пояснил, что решил уволить Головко, поскольку к нему "возникли серьезные претензии" со стороны Национального антикоррупционного бюро - с представленными доказательствами, и потому для объективного расследования "будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность".

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Теги: суд, Полтавская ОГА, валерий головко
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